In Loipersdorf war ein Fahrzeug in den Graben gerutscht. Die Feuerwehr barg es mit den Kran.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Auto wurde kaum beschädigt © BFV Fürstenfeld

Die Feuerwehren Gillersdorf und Loipersdorf wurden zu einer Fahrzeugbergung in der Nähe des Thermenland-Golfplatzes Gillersdorf gerufen. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug in den Graben geraten. Da eine Bergung mittels Seilwinde ohne eventuelle Schäden am Fahrzeug zu verursachen nicht möglich war, wurde die Feuerwehr Fürstenfeld nachalarmiert.