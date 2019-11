Facebook

Schneegestöber in Strallegg © Anita Feiner

Ein Blick auf die Webcams der Region zeigt: Im Norden des Bezirkes, in Strallegg, in Wenigzell oder in St. Jakob im Walde schneit es derzeit. "Bei uns machen sich die Senioren bei Schneegestöber auf den Weg ins gesellige Seniorencafé", erzählt die Strallegger Bürgermeisterin Anita Feiner am frühen Mittwochnachmittag und belegt dies mit einem Foto. Ähnliches zeigt die Webcam der Almblick-Lifte in Strallegg. Es schneit. "Aber das wird nicht halten, es ist viel zu warm", heißt es von dortigen Gasthaus Lechner.