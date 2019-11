Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr musste Dieselkraftstoff beim Unfall-Lkw abpumpen © Jürgen Fuchs

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Lenker starb, ereignete sich Mittwoch in der Nacht in Heiligenkreuz im Lafnitz (Bezirk Jennersdorf). Ein ungarischer Lkw-Lenker bog gegen 2.30 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug aus Ungarn kommend von der L 362 in die L 116 Fahrtrichtung Heiligenkreuz im Lafnitztal ein. Ein 64-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Güssing kam aus der entgegengesetzten Richtung und prallte aus bisher noch unbekannter Ursache ungebremst gegen die rechte Seite des Zugfahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert. Der Notarzt des LKH Güssing konnte nur mehr den Tod des Pkw-Lenkers feststellen.