Die Aids-Hilfe Steiermark ist bis 2. Dezember in der Region unterwegs, um Vorurteile aufzuklären und Betroffenen zu helfen.

Die Aids-Hilfe wird bei ihrer Tour von den Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen unterstützt © Kirin Kohlhauser

Es ist ein Kampf gegen die Stigmatisierung in der Gesellschaft, den die Aids-Hilfe Steiermark mit ihren Bezirkstouren aufgenommen hat. Unter dem Slogan „Ich will es wissen!“ ist die Organisation bis 2. Dezember in medizinischen Einrichtung sowie Schulen des Bezirks unterwegs.