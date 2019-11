Facebook

© Nadine Haas

Im Raum zwischen Bad Waltersdorf und Fürstenfeld in der Steiermark hat am Samstagnachmittag eine Trichterwolke für Aufsehen gesorgt. Fotos des Wetterphänomens machten auf Facebook rasch die Runde - die Form der Wolke erinnert immerhin an einen Tornado.