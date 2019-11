Kleine Zeitung +

Grafendorf Täter flüchtete nach Einbruch in Einfamilienhaus zum Bahnhof

Am Mittwoch wurde ein Einbrecher in Grafendorf bei Hartberg überrascht und ergriff die Flucht. Seine Spur führte in Richtung des Bahnhofs. Eine Alarmfahndung blieb ergebnislos.