Die alten Rastplätze an der Südautobahn A2 bei St. Johann in der Haide wurden um 4,4 Millionen Euro ausgebaut und modernisiert. Sie stehen den Auto- und Lkw-Fahrern ab Donnerstag zur Verfügung.

Die neu gestalteten Rastplätze sind ab Donnerstag freigegeben © ASFINAG

Sieben Monate dauerte der Umbau und die Modernisierung der beiden Rastplätze an der Südautobahn A2 bei St. Johann in der Haide. In Fahrtrichtung Wien entstanden dadurch 20 Stellplätze für Lkw und 16 für Pkw sowie zwei behindertengerechte Parkplätze. In Fahrtrichtung Graz sind es 22 Lkw-Plätze sowie 17 für Pkw und ebenfalls zwei behindertengerechte Stellplätze.