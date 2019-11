Eva und Reinhold Rodler betreiben in St. Johann bei Herberstein ein Cafe, in dem Schmetterlinge den Raum erfüllen und Kaffeehauskultur gefrönt wird.

Eva und Reinhold Rodler haben in St. Johann bei Herberstein eine neue Heimat gefunden © Kirin Kohlhauser

Sie sind Tausendsassa. Oder wie es Eva Rodler in eigene Worte fasst „vom Schicksal getrieben“. Wer mit ihnen am Tisch sitzt, auf den wirkt der Satz zunächst irritierend. Denn hier in ihrem eigenen Kaffeehaus scheinen sie angekommen zu sein. Es duftet nach Verlängertem, selbst gemachtem Granola und Wochenende. Auch an einem nassgrauen Donnerstag.