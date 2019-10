Facebook

Axel Dobrowolny (Stadtmarketing Weiz), Grete Reichsthaler (Genuss ab Hof), Vinzenz Harrer (WKO), Monika Palczynska (Projektleiterin) und Horst Fidlschuster (Regionalentwicklung) präsentierten Oststeiermarkt.at © Raimund Heigl

Ein Jahr lang wurde getüftelt und mehr oder weniger hinter den Kulissen gearbeitet, jetzt soll es so richtig los gehen. Mit einem Pressegespräch am Mittwoch und einer Informationsveranstaltung am 7. November in Weiz rollt die Regionalentwicklung ihren „Oststeiermarkt“ aus – eine Online-Plattform für alle Produktions- und Handelsbetriebe der Oststeiermark.