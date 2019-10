Am Montagabend kam es in Untermaierhofen (Gemeinde Bad Waltersdorf) zu einem Zugunfall. Ein Pkw stieß mit einem Zug der ÖBB zusammen.

Symbolbild © Helmuth Weichselbraun

Am Montagabend ereignete sich in Untermaierhofen in der Gemeinde Bad Waltersdorf ein Unfall, bei dem ein Pkw-Lenker (22) mit einem Zug der ÖBB zusammengestoßen ist. Der Zug war von Hartberg in Richtung Fehring unterwegs. An einem unbeschrankten Bahnübergang kam es zur seitlichen Kollision mit dem Triebwagen.