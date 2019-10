Samstagvormittag stürzte ein 54-Jähriger am Salzstiegl von einem Dach etwa drei Meter in die Tiefe. Ähnlicher Unfall in Krakau.

Unfall am Salzstiegl © C. Amberger/RK Stmk

Am Feiertag, kurz nach 10:00 Uhr, stürzte ein 54-Jähriger bei Arbeiten auf dem Dach einer Garage am Salzstiegl (Gemeinde Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg) aus bisher ungeklärter Ursache etwa drei Meter in die Tiefe. Anwesende Ersthelfer setzten die Rettungskette sofort in Gang und leisteten Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen.