EU-Behörde bezeichnet den massiven Stellenabbau in Fürstenfeld als „bedauernswerte Entscheidung“. Nun will man die Vorgänge prüfen.

Von der ersten Meldung an wurde der Plan der Secop-Gruppe, in Fürstenfeld die Produktion auszulagern, in Brüssel mit Wachsamkeit verfolgt. Die EU-Kommission hatte im April jene Auflagen erteilt, die schließlich zum Verkauf des früheren Nidec-Werkes an die Secop-Gruppe führten.