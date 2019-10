Facebook

Die Löscharbeiten auf der A2 © Jonas Pregartner

Ein brennender Pkw sorgte am Mittwochnachmittag ab etwa 14.45 Uhr für Verkehrsbehinderungen auf der A2 Südautobahn. Kurz nach der Auffahrt Hartberg in Fahrtrichtung Wien, beim neuen Autobahnrastplatz St. Johann Süd, war ein Firmenkastenwagen aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Er hatte mehrere Akkus geladen, die jedoch nicht in Brand geraten sein dürften. Der Lenker konnte den Wagen noch auf den Pannenstreifen lenken und dann aussteigen.