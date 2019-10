Beim Buschenschank Bliemel in Altenmarkt bei Fürstenfeld geht auch abends der Strom aus der Sonne nicht aus. Er ist Teil eines Stromspeicher-Projekts.

LAG-Vorsitzender Franz Majcen, Projektmanager Robert Glettler, LAG-Managerin Beatrix Übelacker, Planer Roland Bauer, Projektmanager Peter Kuntner © Harald Hofer

In einem gemeinsamen, EU-geförderten Projekt, wollen die "Lokale Aktionsgemeinschaft" (LAG)-Regionen Thermenland-Wechselland in Österreich und Mittlere Altmark in Deutschland zu Stromspeicher-Vorreiteregionen werden.