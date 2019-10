Das junge, vermutlich entlaufene oder ausgesetzte Tier kletterte in der Hartberger Ressavarstraße in einen Motorraum und konnte vom Fahrzeugbesitzer selbst nicht daraus befreit werden.

Das gerettete Kätzchen © KK

Am Samstagnachmittag entdeckten ein Vater und seine Tochter in Hartberg bei der Ressavarstraße in der Nähe ihres Autos ein erst einige Wochen altes, vermutlich entlaufenes oder ausgesetztes Kätzchen. Plötzlich huschte das junge Tier unter den Pkw und kletterte von dort in den Motorraum.