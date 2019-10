Facebook

Unfall beim Friedhof in Söchau © Jürgen Fuchs

Sie waren beide am Friedhof, hatten sich noch unterhalten - eine der Frauen ging dann zu Fuß weg, die andere wollte mit dem Auto fahren. Beim Ausparken passiete es aber: Eine 84-jähriger Pkw-Lenkerin übersah am Samstag am Parkplatz vom Friedhof in Söchau, dass die andere Frau (81) hinter dem Wagen vorbeiging, erfasste sie beim Reversieren und stieß sie nieder.