Unfall zwischen St. Jakob im Walde und Waldbach © FF St. Jakob im Walde

Zu einem Unfall rückten am Samstag gegen 13 Uhr Rettung, Notarzt, ein örtlicher Art und die Feuerwehren St. Jakob im Walde und Waldbach aus: Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war in einer Rechtskurve der L428 von der Fahrbahn abgekommmen - der Wagen fuhr in den Straßengraben, krachte gegen einen Baum, entwurzelte diesen und wurde dann noch mehrere Meter weggeschleudert. Laut Feuerwehr wurde dabei der Motor herausgerissen, Fahrzeugteile lagen weit verstreut.