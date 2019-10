Am Freitag wurden am Verkehrskontrollplatz Ilz Schwerverkehrskontrollen durchgeführt. 19 Mal gab es Gefahr im Verzug, neun Mal mussten Kennzeichen vorläufig abgenommen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verkehrskontrolle in Bayern (Sujetbild) © APA/dpa/Armin Weigel

Das Radlager massiv beschädigt, die Felge an der Achse so abgetragen, dass sie bei Volleinschlag am Querlenker schleifte, der Längsträgerrahmen durchgerostet und der Hauptrahmen beschädigt: Bei einem ungarischen Reisebus, besetzt mit 25 Personen, wurden derart viele Mängel festgestellt, dass ihm das Kennzeichen abgenommen werden und ein Ersatzreisebus organisiert werden musste.