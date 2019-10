Facebook

Ein schrecklicher Unfall in Mönichwald forderte am Donnerstag ein Menschenleben. Zu dem Unfall war es gegen 17.30 Uhr gekommen. Ein 30-jähriger Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld steht im Verdacht, einem Kleintransporter auf der Gemeindestraße im Bereich Dörflweg in Richtung Hochwechsel gelenkt zu haben. In einer Rechtskurve dürfte er mit dem Transporter von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Transporter prallte gegen zwei Bäume, wobei der 58-jährige Beifahrer getötet wurde.