1,14 Millionen schießt das Land für Projekte in Hartberg-Fürstenfeld zu © Fotolia

Nachdem am Dienstag im Landtag das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz beschlossen worden ist, folgte in einer Regierungssitzung am Donnerstag der nächste große Schritt: Für die Erweiterung von Kinderkrippen und -gärten in der Steiermark hat die Landesregierung rund 19 Millionen Euro an Förderungen bereitgestellt.