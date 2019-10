Sozusagen die behördliche "Endbeschau" gab es am Mittwoch für das umstrittene Wasserkraftwerk an der Schwarzen Lafnitz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Es ging um Lärm, die Tiefe des Druckrohrs und das Restwasser, das im Fluss bleibt.

Die Kraftwerksbetreiber Robert Zotter, Alfred Sumann und Martin Fritz-Sumann vor dem Wassereinlauf in Festenburg © Harald Hofer

Bereits seit vergangenem Dezember ist das Wasserkraftwerk an der Schwarzen Lafnitz zwischen Festenburg und Bruck an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) fertiggestellt. Gestern wurde in Gemeindeamt Mönichwald die abschließende wasserrechtliche Überprüfung fortgesetzt. Beim ersten Termin im Februar hatten seitens der Betreiber noch Unterlagen gefehlt.