In Fürstenfeld wird am Samstag das größte Käsebrot der Welt gebacken und belegt. Es soll ins Buch der Rekorde kommen.

Alois Wurzinger hatte die Idee und bäckt das Brot, sein Neffe Ewald sorgt für den Belag © Privat

Ins Guinness Buch der Rekorde will Alois Wurzinger: mit dem längsten Käsebrot der Welt. Am Samstag findet der Weltrekordversuch im Autohaus Wurzinger in Fürstenfeld statt. Mit sechs Metern Länge will man den aktuellen Rekord von fünf Metern übertrumpfen. Hauptkriterium: Es muss ein einziges, ganzes Brot sein – Stückeln gilt nicht. Dafür wurde in Eigenregie ein Ofen angefertigt, der mit Grillkohle beheizt wird. „Bäcker“ ist der Ideengeber, für Käse und Butter sorgt Neffe Ewald Wurzinger vom gleichnamigen Milchhof in Fehring. „Er ist das Brot und ich bin der Belag“, scherzt Ewald. Ihm sind öffentlichkeitswirksame Aktionen nicht fremd – wie Kuh4You, wo man eine Kuh „mieten“ und Milchprodukte beziehen kann.