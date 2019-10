Facebook

Wenn der heutige Landtagsabgeordnete Hubert Lang irgendwann in Zukunft einen Ausflug nach Graz oder Wien macht, wird er in Pöllauberg aufs Rad steigen, wenn die Sonne scheint nach Hartberg radeln und dort in den Zug einsteigen. Bei Regen allerdings wird er schon in Pöllau bei Hartberg den Bus in die Bezirksstadt nehmen. Egal, wie er sich bewegt, ab und zu wird er an die Zeit zurückdenken, als er den regionalen Mobilitätsplan Oststeiermark im Landtag mitbeschlossen hat.