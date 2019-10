Kleine Zeitung +

Hartberg Spar eröffnete neuen Supermarkt im Zentrum

Mittwochabend wurde im Beisein von Mitarbeitern und Ehrengästen der neue Eurospar in der Bahnhofsstraße in Hartberg eröffnet. Für Kunden gehen die Schiebetüren am Donnerstag um 07.15 Uhr auf.