Am Dienstag wurden in Bad Gleichenberg die besten Kernöle der Steiermark gekürt. Teil der prominenten Jury war die deutsche Starköchin Maria Groß.

Zum ersten Mal gab es beim Kürbiskernöl-Championat mit Anton und Regina Zöbl einen Zweifach-Sieger. Teil der prominenten Jury war Starköchin Maria Groß (zweite von links) © Juergen Fuchs

Das gab es in der Geschichte des Kürbiskernöl-Championats noch nie: Anton und Regina Zöbl aus Weitendorf in Wildon krönten sich gestern erneut zu den Kernöl-Champions, zwölf Jahre nach ihrem ersten Sieg. „Wir sind eigentlich ohne Erwartungen hergekommen“, so das sichtlich gerührte Ehepaar.