Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Da waren's auf einmal Sechs: Die Kandidatinnen vor der Jury, Stylist Sascha Lilic, Model Franziska Knuppe und Designer Daniel Lismore © Puls 4

Die neunte Staffel von Austria's Next Topmodel nimmt gerade bereits Kurs auf das Finale, und um noch ein Schwung in die Sache zu bringen, wurde mit der tunesischstämmigen Wienerin Baraa eine Überraschungskandidatin aus dem Hut gezaubert - statt fünf mussten nun also plötzlich sechs Kandidatinnen um den Finaleinzug kämpfen. Was wie erwartet zu Spannungen zwischen den Model-Anwärterinnen führte.