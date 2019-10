Facebook

Rudi Allmer (2. von links) mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Stellvertreter Michael Schickhofer und dem Präsidenten des Steirischen Volksbildungswerkes, Franz Majcen © Robert Frankl

Am Montag wurde in der Aula der Alten Universität in Graz die Preisträger des diesjährigen Gemeindewettbewerbs des Steirischen Volksbildungswerks bekannt gegeben. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Stellvertreter Michael Schickhofer übergaben die Auszeichnungen, von denen vier auch in den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gingen.