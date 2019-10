Facebook

Rauch stieg aus dem Keller © FF Markt Hartmannsdorf

Tragischer Vorfall und ein emotional äußerst schwieriger Einsatz für die Feuerwehr in der Oststeiermark: In einem - völlig verrauchten - Heizraum eines Hauses in Ottendorf an der Rittschein wurde Montagvormittag ein toter Mann gefunden. Aufgrund der Schwere der Verbrennungen konnte die Identität des Mannes zunächst noch nicht eindeutig festgestellt werden. Es handelt sich laut Polizei höchstwahrscheinlich um den 76-jährigen Bewohner des Hauses.