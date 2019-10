Hubschraubereinsatz Samstagmittag in St. Johann in der Haide. 66-jähriger Oststeirer wurde nach Graz geflogen.

Der Mann wurde mit dem C12 nach Graz geflogen © Jürgen Fuchs

Es passierte auf seinem eigenen Grund - etwa 200 Meter vom nächstgelegenen Wohnhaus entfernt: Ein 66-jähriger Oststeirer stieg am Samstag gegen 13 Uhr in Altenberg (St. Johann in der Haide) versehentlich auf die Holzabdeckung eines Brunnenschachtes - die teilweise morsch gewesen sein dürfte. Sie verschob sich bzw. brach ein, der Mann stürzte vier Meter in den Schacht, in dem sich kein Wasser befand.