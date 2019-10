In der Roseggergasse in Hartberg werden künftig vier Mitarbeiter der Knapp IT Solutions an Softwareentwicklungen für interne Produkte arbeiten. Die Ausbildung der Fachkräfte war dabei entscheidend für die Ansiedelung.

Bürgermeister Marcus Martschitsch (4. von links) stellte sich bei den Knapp-Mitarbeitern mit einer Büropflanze ein © Kirin Kohlhauser

Mit dem Standort Hartberg eröffnet die Knapp AG aus Graz den ersten Standort in der Oststeiermark. Konkret werden vier Mitarbeiter des Tochterunternehmens Knapp IT Solutions GmbH künftig in Räumlichkeiten an der Roseggergasse an internen Softwarelösungen für den Logistik-Spezialisten arbeiten.