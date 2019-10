Thermen- und Vulkanland Touristiker jubeln über mehr Gäste im Sommer

Facebook

Mario Gruber, Geschäftsführer des Thermen- und Vulkanlands und Gernot Deutsch, Obmann des Thermen- und Vulkanlands, freuen sich über das Rekordplus im Sommer © Thermen- & Vulkanland Steiermark/Lederer

Die Tourstiker im Thermen- und Vulkanland können zufrieden mit dem Sommer sein. Allein im Juni konnte in der Südost- und Oststeiermark ein 17-prozentiges Plus an Gesamtnächtigungen erzielt werden. Das sind um 22.500 Buchungen mehr als im Vorjahr. Ebenso angewachsen ist in diesem Monat die Zahl der Tagesgäste gegenüber 2018: Um 86.500 Besucher mehr verbrachten den Urlaub in der Region.