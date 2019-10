Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins LKH Weiz gebracht © Jürgen Fuchs

Mit seinem Gleitschirm wollte ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Weiz am Sonntag in Stubenberg über eine steil abfallende Wiese starten. Dabei kam der Schirm laut Polizei zu weit nach vorne - der Mann musste den Startvorgang abbrechen, kam dabei auf dem Steilhang ins Stolpern und stürzte. Dabei verletzte er sich am linken Arm.