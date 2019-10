Bei einem Arbeitsunfall stürzte am Samstagnachmittag ein 62-Jähriger vier Meter tief. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Wiener Neustadt geflogen.

© (c) Jürgen Fuchs

Bei Dacharbeiten stürzte ein 62-Jähriger bei Dacharbeiten in die Tiefe. Er führte am Samstagnachmittag Dacharbeiten an seinem Wohnhaus durch. Dabei stieg er auf ein morsches Holzbrett. Das Brett brach und der Mann stürzte aus etwa vier Metern Höhe zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der 62-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins LKH Wiener Neustadt gebracht.