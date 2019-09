Nationalratswahl 2019„Bevölkerung hat uns die gelbe Karte gezeigt“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Allen Grund zur Freude gab es am Sonntag im ÖVP-Bezirksbüro © ÖVP

Nach der Wahl am Sonntag ist die Stimmung bei den Parteien im Bezirk zweigeteilt. Während ÖVP und Grüne jubeln – sie gewannen in allen Gemeinden Stimmen – mussten SPÖ und FPÖ überall Verluste einstecken. Das größte Minus für die Freiheitlichen gab es in Ottendorf an der Rittschein, wo sie 17,1 Prozentpunkte verloren, die SPÖ schnitt in Hartberg mit -7 am schlechtesten ab.