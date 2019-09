Der pensionierte Professor geht am "Earth Strike Day" für die Zukunft seiner Enkerl und Urenkelkinder auf die Straße - und zieht deshalb in der Gemeinde Söchau alleine seine Runden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Aktivist mit seinen Plakaten © Gerald Hirt

Helmut Marinic aus Söchau ist sportlich, 77 fitte Jahre jung und voller Tatendrang. Als Professor am Gymnasium in Gleisdorf unterrichtete er auch prominente Schüler wie Grüne-Spitzenkandidat Werner Kogler. Am heutigen "Earth Strike"-Tag geht er Klimaaktivist für seine Enkerln und Urenkelkinder auf die Straße. Alleine zieht er am „Earth Strike Tag“ seine Runden in der Gemeinde Söchau und versucht, mit Leuten aller Altersschichten ins Gespräch zu kommen.