© 06photo - stock.adobe.com

Ab Mittwoch, 25. September, wird die Anschlussstelle an die Südautobahn (A2) bei Sinabelkirchen in Fahrtrichtung Graz gesperrt - und zwar von 20 Uhr bis 5 Uhr früh am Donnerstag. Am Tag darauf, also am Donnerstag, wird die andere Seite, also die Anschlussstelle Sinabelkirchen auf die A2 Richtung Wien gesperrt (20 Uhr bis Freitag, 5 Uhr früh). Grund ist, dass die Zu- und Abfahrten neu asphaltiert werden.