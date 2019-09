Facebook

Dschelada-Baby „Jasper“ © Tierwelt Herberstein/Buchberger

200.000 Menschen haben heuer bereits die Tierwelt Herberstein besucht: Am vergangenen Sonntag wurde die Marke geknackt. Damit peilt man in diesem Jahr eine neue Bestmarke an – zu schlagen gilt es 226.237 Besucher im Jubiläumsjahr 2016. Publikumsmagneten sind die Tierjungen – das kleinste ist Dschelada-Baby „Jasper“, geboren im September, aber auch bei den Zebras und den Faultieren gab es in den letzten Monaten Nachwuchs.