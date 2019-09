Drama in Fürstenfeld: Ehepaar kündigte dem Sohn am Telefon geplanten Suizid an. Als die Polizei eintraf, war es bereits zu spät. Hintergrund dürfte eine Erkrankung gewesen sein.

© APA/LUKAS HUTER

Es scheint die gemeinsame Entscheidung der beiden Eheleute gewesen zu sein: Am Montagnachmittag gingen zwei Pensionisten in Fürstenfeld zusammen in den Tod, zuvor hatten sie noch den gemeinsamen Sohn von der geplanten Tat in Kenntnis gesetzt. Dieser konnte aber nicht mehr rechtzeitig helfen.