"Fridays for Future" Oststeirer machen mit "Ortsschild-Aktion" auf Klimaschutz aufmerksam

Der „Fridays for Future“-Aktionstag am 20. September wird auch im Bezirk genutzt, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Hier gibt es einen Überblick zu den Veranstaltungen in der Region.