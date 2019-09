Kleine Zeitung +

Umbauarbeiten Hartberger Schüler haben eine Woche länger Ferien

Für die Schülerinnen und Schüler der NMS Rieger in Hartberg beginnt in diesem Jahr die Schule erst am 16. September, eine Woche später als in den anderen steirischen Schulen. Grund ist der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Schulgebäude.