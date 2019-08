Die Feuerwehr Fürstenfeld rückte Mittwochnacht zu einer Fahrzeugbergung aus. Eine Frau war mit ihrem Auto in einen Zaun gekracht. Der Pkw kippte daraufhin zur Seite.

Die Feuerwehr Fürstenfeld barg das Auto mit dem Kran © FF Fürstenfeld

Mittwochnacht gegen 23.50 Uhr war eine Oststeirerin gerade mit ihrem Pkw in der Josef-Rath-Straße in Fürstenfeld unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen in einen Zaun und die dahinter liegende Hecke fuhr. Durch den Zusammenstoß kippte das Auto auf die Seite.