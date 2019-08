"Ein Stern fürs Klima" lautet das Motto des österreichweit von „Fridays for Future“ veranstalteten Aktionstages am 20. September. Auch die Hartberger Klimaaktivisten sind dabei.

Die Umweltaktivisten Christa Kampl, Carina Hofer und Daniel Kohlfürst © Franz Brugner

Am österreichweit von „Fridays for Future“ veranstalteten Aktionstag "Ein Stern fürs Klima" (20. September) laden die Hartberger Klimaaktivisten zu einer Sternwanderung ein. Treffpunkt wird um 18.30 Uhr am Rochusplatz sein, von wo aus sich der Demonstrationszug durch die FUZO und über den Hauptplatz zum Stadtpark bewegen wird. Dort sind laut dem von Carina Hofer, Christa Kampl und Daniel Kohlfürst geleiteten Organisationskomitee Kundgebungen der Teilnehmer geplant.