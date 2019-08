Das Benefiz-Festival „Dead Man Walking“ geht am Wochenende in Miesenbach mit „Josh.“ und „Gnackwatschn“ über die Bühne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josh. gastiert mit seiner Band beim Festival Dead Man Walking in Miesenbach © Markus Traussnigg

Auf die Besucher des „Dead Man Walking“-Festivals in Miesenbach wartet am Freitag ein ganz besonderer Headliner: Österreichs neuester Popstar "Josh." – er bildet mit seiner Band den krönenden Abschluss des ersten Festivaltages. "Josh." hat im Vorjahr mit seinem Song „Cordula Grün“ für Furore in Österreich und Deutschland gesorgt, das Lied war Sommerhit und auch Apres-Ski-Hit. Auf Youtube wurde der Song bereits 31 Millionen Mal angeschaut. „Einen so berühmten Musiker auf unsere Bühne zu holen, ist wirklich ungewöhnlich und cool“, sagt Organisator Benjamin Rohrer.