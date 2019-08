Kleine Zeitung +

Feuerwehr-Einsatz Drohne lokalisierte Waldbrand

Ein Anrainer beobachtete einen Blitzschlag in einem Wald in Hinteregg bei Pöllau. Weil die Feuerwehr den Brand beim Eintreffen nicht lokalisieren konnte, kam eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Der Einsatzort im dichten Wald wurde so nach wenigen Minuten erreicht.