Für Anna Pfleger sind die Spuren der Frau in der Region noch zu wenig deutlich sichtbar © (c) Jonas Pregartner

Frau Pfleger, sie leiten neben dem Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein seit dem Vorjahr auch das Bildungshaus Mariatrost, das im Oktober schließt. Warum funktioniert so ein Bildungshaus in der Oststeiermark, nicht aber in Graz?