Die größte Jugendradtour Europas startete am Donnerstag in Weiz. Bis Sonntag fahren die jungen Rad-Talente nun durch die Oststeiermark.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Startpunkt der internationalen Radjugendtour war in Weiz © Marie-Sophie Teischinger

Die vierte oststeirische Radjugendtour ist Donnerstagnachmittag in Weiz gestartet worden - es ist dies die größte Jugendradtour Europas. Startpunkt war um 16.30 Uhr bei der neuen Ortsdurchfahrt mitten in Weiz an der Kreuzung Birkfelder Straße/Kapruner-Generator-Gasse. Die erste Etappe vom Donnerstag führte von Weiz bis Stubenberg - das sind 62,4 Kilometer mit 927 Höhenmetern. Weiter geht es am Freitag von Hartberg bis Vorau, am Samstag von Pöllau bis Anger und am Sonntag von Wenigzell bis Passail.