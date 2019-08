Facebook

Vesna Petkovic und Who Man Dog spielen am 8. September um 11 Uhr am Fehringer Hauptplatz © (c) Kurt Remling

Viel Neues und Altbewährtes sorgen für den richtigen Rhythmus bei der 21. Auflage von „Most und Jazz“ in Fehring. Es warten zahlreiche neue Programmpunkte mit frischen Klängen und jungen Künstlern. Die erfolgreiche Kombination von regionaler Kulinarik und feinstem Jazz bleibt aber weiterhin erhalten, versprechen die Veranstalter. In diesem Jahr gibt Organisator Peter Wendler erstmals den Ton an. Er übernahm die Leitung des zehntägigen Festivals von Anton Eder. "Wir wollen in heuer ein wenig in die Breite gehen und die Vielfältigkeit dieses Genres aufzeigen – mit Einflüssen aus HipHop, Blues und Rock’n Roll", so Wendler. Gemeinsam mit einem fünfköpfigem Team will er Fehring wieder zur Hochburg der Jazzmusik machen.