Kinderbuchautorin Karin Ammerer spricht über ihre Bücher, den Alltag einer Autorin, ihre Lieblingsplätze und warum sie nie woanders leben möchte, als in Kaindorf bei Hartberg.

Karin Ammerer hat bereits 43 Kinderbücher geschrieben © Barbara Kahr

Wir sitzen hier in der Bücherei von Kaindorf bei Hartberg. Warum zählt dieser Ort zu Ihren Lieblingsplätzen?

KARIN AMMERER: Ich fühle mich hier einfach sehr wohl, umgeben von all den Büchern, all den Geschichten. Würde hier eine Couch stehen, würde ich hier schlafen.