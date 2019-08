Auf der A2 Südautobahn überschlug sich am Donnerstagnachmittag eine Pkw. Die Lenkerin hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Die Feuerwehrleute stellten das Auto mit Muskelkraft wieder auf © FF Untergroßau

Regen sorgte am Donnerstagnachmittag bei Ilz für eine nasse Fahrbahn und Wasserlacken auf der A2. Gegen 14 Uhr fuhr eine Pkw-Lenkerin, sie saß alleine im Fahrzeug, zwischen den Abfahrten Sinabelkirchen und Ilz auf dem zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wien. Aufgrund von Aquaplaning geriet der Wagen ins Schleudern, prallte gegen die rechte Betonleitwand und überschlug sich. Der Pkw kam am Pannenstreifen auf dem Dach zum Liegen.