Drei Verletzte Alko-Lenker krachte in Pkw und wollte flüchten

Auf der L 405 in Richtung Rohrbach an der Lafnitz ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der Unfalllenker war schwer alkoholisiert.